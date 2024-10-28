У Київському морі вода рекордно відступила від берега: еколог назвав причини обміління

Достеменні причини явища наразі невідомі, однак фахівці припускають, що спад рівня води у водосховищі пов'язаний з певними роботами на Київській ГЕС.

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У Київському водосховищі помітили різке зниження рівня води, про що свідчать фото в соціальних мережах. Користувачі повідомляють, що вода впала приблизно на два метри, що призвело до утворення нових мілин та значного збільшення площі існуючих островів. Про причини явища ТСН.ua розпитало в екологів.

Такого зниження рівня води у Київському морі раніше не спостерігалося, заявив еколог Олександр Соколенко. За його словами, рівень води у водосховищі залежить від роботи дамби Київської ГЕС: зниження рівня може бути пов'язане зі скидами води, які регулюють працівники гідроелектростанції.

"Тобто, якщо більше скидається води, то відповідно менше води буде у водосховищі, але її стане більше у Києві, там її рівень збільшиться на якийсь час. Все це штучно регулюється на греблі працівниками ГЕС, а також на її каналі", — сказав він.

Соколенко припустив, що спад рівня води у водосховищі пов'язаний з певними роботами на Київській ГЕС, а от з якими саме невідомо.

Він висловив дві версії щодо причин обміління. Перша — можливі ремонтні роботи на дамбі після нещодавнього пошкодження російською ракетою в серпні, що призвело до порушень у системі регулювання води. Друга версія стосується можливої підготовки до нових атак на енергетичні об’єкти: зниження рівня води могло бути попереджувальним заходом для мінімізації ризиків у разі пошкодження греблі.

Однак фахівець зазначив, що це лише його припущення, бо реальна причина наразі невідома.

Еколог також підкреслив, що різке обміління може завдати шкоди екосистемі водосховища, особливо на півночі, де є багато заболочених територій. За його словами, такі раптові скиди води можуть зневоднювати ділянки, що загрожує масовою загибеллю риби та інших мешканців водойми.

У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України поки не коментували ситуацію.

Київське море: що відомо

Київське водосховище — це велика штучна водойма на річці Дніпро площею близько 922 кілометрів квадратних, створена в 1964 році для регулювання стоку річки, забезпечення водопостачання, зрошення земель, енергозабезпечення та протипаводкового захисту. Довжина водосховища сягає 110 км, а максимальна глибина — 15 метрів.

Розташоване між Київською та Чернігівською областями, водосховище є важливим місцем для рибальства, рекреаційної діяльності та служить джерелом водопостачання для Києва. Київське водосховище також відіграє ключову роль у функціонуванні Київської ГЕС, розташованої на південному краю водойми біля міста Вишгород.

Нагадаємо, 26 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України, а також наймасовішої від початку повномасштабного вторгнення повітряної атаки по всій території України, випустивши 127 ракет і 109 БпЛА типу Shahed-136. У мережі публікували кадри падіння ракети Х-101 посеред Київського водосховища, а також кадри влучання по Київській ГЕС.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Київська ГЕС досить міцна, щоб вистояти під час ракетного обстрілу ЗС РФ.