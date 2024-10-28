В Киевском море вода рекордно отступила от берега: эколог назвал причины обмеления

Точные причины явления пока неизвестны, однако специалисты предполагают, что спад уровня воды в водохранилище связан с определенными работами на Киевской ГЭС.

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В Киевском водохранилище заметили резкое снижение уровня воды, о чем свидетельствуют фото в социальных сетях. Пользователи сообщают, что вода упала примерно на два метра, что привело к образованию новых отмелей и значительному увеличению площади существующих островов. О причинах явления ТСН.ua расспросило у экологов.

Такого снижения уровня воды в Киевском море ранее не наблюдалось, заявил эколог Александр Соколенко. По его словам, уровень воды в водохранилище зависит от работы дамбы Киевской ГЭС: снижение уровня может быть связано со сбросами воды, которые регулируют работники гидроэлектростанции.

"То есть, если больше сбрасывается воды, то соответственно меньше воды будет в водохранилище, но ее станет больше в Киеве, там ее уровень увеличится на какое-то время. Все это искусственно регулируется на плотине работниками ГЭС, а также на ее канале", — сказал он.

Соколенко предположил, что спад уровня воды в водохранилище связан с определенными работами на Киевской ГЭС, а вот с какими именно неизвестно.

Он высказал две версии относительно причин обмеления. Первая — возможные ремонтные работы на дамбе после недавнего повреждения российской ракетой в августе, что привело к нарушениям в системе регулирования воды. Вторая версия касается возможной подготовки к новым атакам на энергетические объекты: снижение уровня воды могло быть предупредительной мерой для минимизации рисков в случае повреждения плотины.

Однако специалист отметил, что это лишь его предположение, потому что реальная причина пока неизвестна.

Эколог также подчеркнул, что резкое обмеление может нанести вред экосистеме водохранилища, особенно на севере, где есть много заболоченных территорий. По его словам, такие внезапные сбросы воды могут обезвоживать участки, что грозит массовой гибелью рыбы и других обитателей водоема.

В министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины пока не комментировали ситуацию.

Киевское море: что известно

Киевское водохранилище — это большой искусственный водоем на реке Днепр площадью около 922 километров квадратных, созданный в 1964 году для регулирования стока реки, обеспечения водоснабжения, орошения земель, энергообеспечения и противопаводковой защиты. Длина водохранилища достигает 110 км, а максимальная глубина — 15 метров.

Расположенное между Киевской и Черниговской областями, водохранилище является важным местом для рыболовства, рекреационной деятельности и служит источником водоснабжения для Киева. Киевское водохранилище также играет ключевую роль в функционировании Киевской ГЭС, расположенной на южной оконечности водоема возле города Вышгород.

Напомним, 26 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, а также самую массовую с начала полномасштабного вторжения воздушную атаку по всей территории Украины, выпустив 127 ракет и 109 БпЛА типа Shahed-136. В сети публиковали кадры падения ракеты Х-101 посреди Киевского водохранилища, а также кадры попадания по Киевской ГЭС.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Киевская ГЭС достаточно прочная, чтобы выстоять во время ракетного обстрела ВС РФ.