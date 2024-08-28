Обстріл Київської ГЕС: чи є загроза підтопленню або прориву дамби

За словами генерального директора "Укргідроенерго", зараз неможливо оцінити наслідки удару і втрати — на станції йде розбір завалів після ракетного удару.

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Після масованої атаки 26 серпня загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає. Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На сьогоднішній день загрози підтопленню чи прориву дамби для Київської ГЕС немає, тому ніяких підтоплень не може бути. Станція буде пропускати цю воду, яка є, якусь частину через агрегати. Якщо буде потрібно, будемо підіймати затвори", — розповів Ігор Сирота.

Гендиректор "Укргідроенерго" також зазначив, що наразі йде розбір завалів після ракетного удару. Зараз неможливо оцінити всі наслідки удару і втрат після масованої атаки.

Він додав, що станція працює в тому режимі, в якому вона може сьогодні працювати. До кінця тижня планується з'ясувати наслідки ракетного удару. Зараз станція відновлюється, адже до осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновити Київську ГЕС максимально.

За словами Ігора Сироти, кожна з українських гідроелектростанцій була атакована російськими військами. Загалом по генерації було завдано більше 30 ракетних ударів. В результаті українські ГЕС втратили близько 40% генерації.

Нагадаємо, Київська гідроелектростанція потрапила під масовану атаку 26 серпня. В неї поцілили ракети та безпілотники, в результаті на ГЕС наявні влучання та пошкодження. За інформацією голови Київської ОВА Руслана Кравченко, дамба вцілила.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що дамба (гребля) на Київській ГЕС може встояти під час російського удару. Однак внаслідок атаки постраждали інші, більш вразливі об'єкти.