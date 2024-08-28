Обстрел Киевской ГЭС: есть ли угроза подтопления или прорыва дамбы

По словам генерального директора "Укргидроэнерго", сейчас невозможно оценить последствия удара и потери — на станции идет разбор завалов после ракетного удара.

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После массированной атаки 26 августа угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"На сегодняшний день угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, поэтому никаких подтоплений не может быть. Станция будет пропускать эту воду, которая есть, какую-то часть через агрегаты. Если будет нужно, будем поднимать затворы", — рассказал Игорь Сирота.

Гендиректор "Укргидроэнерго" также отметил, что сейчас идет разбор завалов после ракетного удара. Сейчас невозможно оценить все последствия удара и потерь после массированной атаки.

Он добавил, что станция работает в том режиме, в котором она может сегодня работать. До конца недели планируется выяснить последствия ракетного удара. Сейчас станция восстанавливается, ведь к осенне-зимнему периоду стоит задача восстановить Киевскую ГЭС максимально.

По словам Игоря Сироты, каждая из украинских гидроэлектростанций была атакована российскими войсками. Всего по генерации было нанесено более 30 ракетных ударов. В результате украинские ГЭС потеряли около 40% генерации.

Напомним, Киевская гидроэлектростанция попала под массированную атаку 26 августа. В нее попали ракеты и беспилотники, в результате на ГЭС имеются попадания и повреждения. По информации председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, дамба уцелела.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что дамба (плотина) на Киевской ГЭС может устоять во время российского удара. Однако в результате атаки пострадали другие, более уязвимые объекты.