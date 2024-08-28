Враг обстрелял каждую украинскую ГЭС, потеряна почти половина генерации, — Укргидроэнерго (видео)

По словам главы "Укргидроэнерго", каждая станция была атакована российскими войсками. Сейчас украинские гидроэлектростанции потеряли около 40% генерации.

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На сегодня каждая из гидроэлектростанций в Украине была атакована российскими войсками. Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая не была атакована российским агрессором. Более 30 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы, конечно, теряем и потеряли немало", — рассказал Игорь Сирота.

Он добавил, что Каховка потеряна полностью. Также практически не работает Днепрогэс.

"Все остальные станции идут в процессе восстановления, мы пытаемся восстановиться. Что будет возможно восстановить — мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодняшний день этот вопрос очень сложный, потому что как не каждую неделю, так каждый месяц ракетные удары", — уточнил гендиректор "Укргидроэнерго".

Игорь Сирота добавил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции — более 80%. Для ремонта используется оборудование, которое производится за рубежом и срок его изготовления очень долгий. Поэтому в настоящее время делается все возможное для сбалансирования энергосистемы.

Напомним, что во время массированной атаки 26 августа ракеты и беспилотники целились в Киевскую гидроэлектростанцию. По данным СМИ, в результате обстрелов есть попадания и повреждения. По словам главы Киевской ОГА Руслана Кравченко, дамба уцелела, а руководитель администрации отмечал о возобновлении движения автомобилей.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что дамба (плотина) на Киевской ГЭС может устоять во время российского удара. Однако в результате атаки пострадали другие, более уязвимые объекты.