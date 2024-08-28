Ворог обстріляв кожну українську ГЕС, втрачена майже половина генерації, — Укргідроенерго (відео)

За словами голови "Укргідроенерго", кожна станція була атакована російськими військами. Зараз українські гідроелектростанції втратили близько 40% генерації.

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На сьогодні кожна з гідроелектростанцій в Україні була атакована російськими військами. Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"На сьогодні, на жаль, немає жодної станції, яка не була атакована російським агресором. Більше 30 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми, звичайно, втрачаємо і втратили чимало", — розповів Ігор Сирота.

Він додав, що Каховка втрачена повністю. Також практично не працює Дніпрогес.

"Всі інші станції в процесі відновлення, ми намагаємося відновитись. Що буде можливо відновити — ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання дуже складне, тому що як не кожен тиждень, так кожен місяць ракетні удари", — уточнив гендиректор "Укргідроенерго".

Ігор Сирота додав, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції — понад 80%. Для ремонту використовується обладнання, яке виготовляється за кордоном і термін його виготовлення дуже довгий. Тому наразі робиться все можливе для збалансування енергосистеми.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 26 серпня ракети та безпілотники цілили в Київську гідроелектростанцію. За інформацією ЗМІ, внаслідок обстрілів є влучання та пошкодження. За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченко, дамба вціліла, а керівник адміністрації зазначав про відновлення руху автомобілів.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що дамба (гребля) на Київській ГЕС може встояти під час російського удару. Однак внаслідок атаки постраждали інші, більш вразливі об'єкти.