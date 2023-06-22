ТЦК заборонила госпіталізацію: в Івано-Франківській ОВА спростували заяви чиновників

За словами заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина, Рада оборони обговорювала це питання, але не ухвалила рішення про заборону.

В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації (ОВА) уточнили, що на Прикарпатті не було заборон на госпіталізацію без згоди Територіального центру комплектування (ТЦК). Про це в четвер, 22 червня, повідомляє місцеве видання Galka.

Представники Івано-Франківської ОВА пояснили рішення Ради оборони області, яке викликало непорозуміння щодо планової госпіталізації чоловіків без дозволу ТЦК. Так, заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин наголосив, що хоча Рада оборони обговорювала це питання, але вона не ухвалила рішення про заборону госпіталізації.

Чиновник зазначив, що було лише доручено департаменту охорони здоров'я розглянути питання і підготувати своє рішення щодо заборони або її відсутності. Наразі немає жодних заборон на госпіталізацію. Івано-Франківська ОВА працює в межах чинного законодавства і не порушує права людини на якісну медичну допомогу відповідно до Конституції.

Віталій Ільчишин наголосив, що є випадки, коли військовозобов'язані чоловіки, які отримали повістки та мають рішення військово-лікарської комісії щодо своєї придатності, звертаються в медичні заклади з минулими захворюваннями, щоб уникнути відряджання на фронт. Це стало підставою для запиту від Територіального центру комплектування про необхідність дозволу на госпіталізацію.

В.о. начальника департаменту охорони здоров'я ОДА Володимир Дзембак додав, що нині пріоритет у медичній допомозі залишається за військовослужбовцями. Обмеження, які існують для інших мешканців, визначаються тільки наказами Міністерства охорони здоров'я, наприклад, щодо резерву ліжок для військових.

"Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоров'я не ухвалював такого рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб ухвалити рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде ухвалене, то доведемо до відома громадськості", — додав Володимир Дзембак.

В Івано-Франківську ТЦК заборонила госпіталізацію призовників

Нагадаємо, 19 червня начальник Коломийської РВА Любомир Глушко повідомив, що в Івано-Франківській області чоловікам призовного віку припинять надавати медичну допомогу до того моменту, поки вони не принесуть дозвіл із територіального центру комплектації.

"З огляду на ситуацію воєнного стану, невідкладно підготувати та донести до місць охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів", — сказав Глушко.

Також 19 червня Фокус писав про те, що в Івано-Франківську було видано одну повістку на всіх. Наказ начальника Територіального центру комплектування Івано-Франківська наказував усім військовозобов'язаним на території міста самостійно з'явитися у військкомат без очікування вручення повістки.