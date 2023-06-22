В ЗСУ пояснили, що означає "частковий успіх" під час наступу (відео)

За словами Валерія Шершня, українські військові проводять комплекс заходів під час наступу, яким заважають обстріли та мінування території.

Українські війська проводять наступальні дії на Таврійському напрямку, де багато замінованих полів та постійно відбуваються артилерійські обстріли. Речник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода" пояснив, що означає частковий успіх ЗСУ.

За словами військового, українські війська проводять цілий комплекс заходів для наступу. Мінування та постійні артилерійські удари окупантів є суттєвою перешкодою для наступальних дій.

"Якщо характеризувати наші наступальні дії, то визначені військові частини і їхні ударні підрозділи здійснюють певну роботу і комплексні заходи. Суттєві перешкоди – це щільне мінування та постійний артилерійський вогонь. Звідси ми і маємо те, що називаємо часткові успіхи", — пояснив Шершень.

Він додав, що це означає, що бійці Сил оборони утримають всі раніше зайняті рубежі, а також проводять розмінування місцевості, перегрупування та проводять підготовку до подальших наступальних дій.

Відео з тайм-кодом

Також він додав, що українські військові продовжують операції для звільнення окупованих територій на півдні та сході України.

Нагадаємо, 21 червня бригадний генерал Тарнавський заявив, що ЗСУ знищили та пошкодили 68 одиниць військової техніки противника.

20 червня ЗСУ знищили "Кушетку-Б" росіян і ЗРК "ТОР-М2К". "Демілітарізацію" проводили бійці 92-ї окремої механізованої бригади.