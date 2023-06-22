РФ перекинула на фронт новітній ПТРК "Хризантема-2" для боротьби із західними танками, – ЗМІ

Заявляється, що ракета комплексу може пробивати понад метр катаної гомогенної броні на відстані до 6 км.

Для боротьби із сучасними західними танками у складі ЗСУ, армія РФ перекинула на фронт ПТРК на базі БМП "Хризантема-С". Про це повідомляє Army Recognition.

Російські джерела стверджують, що 3 "Хризантеми-С" здатні протистояти 14 ворожим танкам. І з них 60% будуть знищені. ПТРК має подвійну систему наведення, що має забезпечити захист від електронних перешкод.

Саму протитанкову ракету "Хризантема-С" розробили ще у 1980-х роках. Вона мала бути багатоцільовим комплексом для знищення броньованої техніки із сучасними засобами захисту, в тому числі динамічним захистом. Також заявляється можливість ураження низьколетючих повітряних цілей, наприклад гелікоптерів.

Ракета 9М123

В основі комплексу лежить БМП-3. Ракета 9М123 має швидкість 400 метрів на секунду, а дальність ураження до 6 км. Наведення на ціль відбувається за допомогою лазерної указки або ж радаром. Для останньої на машині встановлена станція РЛС міліметрового діапазону хвиль, яка вміє відстежувати ворожий обʼєкт. Боєприпас з тандемного осколково-фугасною бойовою частиною здатен пробити до 1250 мм катаної гомогенної броні.

В АрміяInform додають, що "Хризантема-С" — це штучний вид озброєння у РФ. Їх є не більше, ніж кілька десятків одиниць.

Нагадаємо, 22 червня аналітики повідомляли, що ЗС РФ втрачають більше техніки попри те, що в наступі перебуває українська армія.

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