"У ваших інтересах": білоруси створили десантно-штурмову роту для боротьби з РФ в Україні

За словами представника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерія Сахащика, незабаром окупанти будуть змушені повернутися на батьківщину, інакше їм допоможуть це зробити.

Білоруси створили нове формування, яке боротиметься з російською агресією в Україні та звернулися до окупантів. Про це заявив керівник Департаменту національної безпеки, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки Валерій Сахащик у своєму Telegram-каналі 21 червня.

За його словами, йдеться про 1-шу окрему десантно-штурмову роту, яка входить до складу десантно-штурмових військ України. До створення формування долучилися офіцери Збройних сил, а також патріоти вільної, демократичної Білорусі.

"Наш підрозділ уже другий місяць виконує бойові завдання на одній із найважчих ділянок фронту на південному сході України і отримує бойовий досвід, необхідний для створення нової, високотехнологічної та високоефективної білоруської армії", — йдеться в повідомленні.

Білоруських силовиків Валерій Сахащик закликав схаменутися, адже злочинне угруповання захопило владу в Білорусі та намагається розколоти країну, тим самим підбурюючи людей один проти одного, проте їм нема чого ділити.

Окреме звернення було адресоване російським окупантам, які зараз перебувають у республіці Білорусь через злочинний наказ свого президента Володимира Путіна. Їм дали чітко зрозуміти, що тут вони нікому не потрібні і час покинути цю територію.

"Будь-які домовленості з уже давно незаконною білоруською владою не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Ви такі ж окупанти, як і ваші співвітчизники, присутні в Україні. Незабаром ми запропонуємо вам покинути територію Республіки Білорусь і повернутися в Росію, і коли цей момент настане, у ваших інтересах буде зробити це добровільно", — ідеться в повідомленні.

Білоруси, які воюють в Україні проти РФ, звернулися до окупантів Фото: Скриншот Білоруси, які воюють в Україні проти РФ, звернулися до окупантів Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося про те, що на території Білорусі збільшився військовий контингент ЗС РФ. За словами речника відомства Андрія Демченка, наразі було зафіксовано близько 1,5 тисячі російських військовослужбовців, які проходять навчання.