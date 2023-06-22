"У ваших інтересах": білоруси створили десантно-штурмову роту для боротьби з РФ в Україні
За словами представника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерія Сахащика, незабаром окупанти будуть змушені повернутися на батьківщину, інакше їм допоможуть це зробити.
Білоруси створили нове формування, яке боротиметься з російською агресією в Україні та звернулися до окупантів. Про це заявив керівник Департаменту національної безпеки, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки Валерій Сахащик у своєму Telegram-каналі 21 червня.
За його словами, йдеться про 1-шу окрему десантно-штурмову роту, яка входить до складу десантно-штурмових військ України. До створення формування долучилися офіцери Збройних сил, а також патріоти вільної, демократичної Білорусі.
"Наш підрозділ уже другий місяць виконує бойові завдання на одній із найважчих ділянок фронту на південному сході України і отримує бойовий досвід, необхідний для створення нової, високотехнологічної та високоефективної білоруської армії", — йдеться в повідомленні.
Білоруських силовиків Валерій Сахащик закликав схаменутися, адже злочинне угруповання захопило владу в Білорусі та намагається розколоти країну, тим самим підбурюючи людей один проти одного, проте їм нема чого ділити.
Окреме звернення було адресоване російським окупантам, які зараз перебувають у республіці Білорусь через злочинний наказ свого президента Володимира Путіна. Їм дали чітко зрозуміти, що тут вони нікому не потрібні і час покинути цю територію.
"Будь-які домовленості з уже давно незаконною білоруською владою не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Ви такі ж окупанти, як і ваші співвітчизники, присутні в Україні. Незабаром ми запропонуємо вам покинути територію Республіки Білорусь і повернутися в Росію, і коли цей момент настане, у ваших інтересах буде зробити це добровільно", — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 червня повідомлялося про те, що на території Білорусі збільшився військовий контингент ЗС РФ. За словами речника відомства Андрія Демченка, наразі було зафіксовано близько 1,5 тисячі російських військовослужбовців, які проходять навчання.