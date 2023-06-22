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Военный Фокус Российско-украинская война

"В ваших интересах": белорусы создали десантно-штурмовую роту для борьбы с РФ в Украине

Беларусь, оппозиция, обращение к оккупантам, десантно-штурмовая рота, война РФ против Украины, Валерий Сахащик
Фото: Telegram | Белорусы, которые воюют в Украине против РФ, обратились к оккупантам

По словам представителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерия Сахащика, вскоре оккупанты будут вынуждены вернуться на родину, иначе им помогут это сделать.

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Белорусы создали новое формирование, которое будет бороться с российской агрессией в Украине и обратились к оккупантам. Об этом заявил руководитель Департамента национальной безопасности, представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и безопасности Валерий Сахащик в своем Telegram-канале 21 июня.

По его словам, речь идет о 1-й отдельной десантно-штурмовой роте, которая входит в состав десантно-штурмовых войск Украины. К созданию формирования присоединились офицеры Вооруженных сил, а также патриоты свободной, демократической Беларуси.

"Наше подразделение уже второй месяц выполняет боевые задачи на одном из самых тяжелых участков фронта на юго-востоке Украины и получает боевой опыт, необходимый для создания новой, высокотехнологичной и высокоэффективной белорусской армии", — говорится в сообщении.

Белорусских силовиков Валерий Сахащик призвал одуматься, ведь преступная группировка захватила власть в Беларуси и пытается расколоть страну, тем самым подстрекая людей друг против друга, однако им нечего делить.

Отдельное обращение было адресовано российским оккупантам, которые сейчас пребывают в республике Беларусь из-за преступного приказа своего президента Владимира Путина. Им дали четко понять, что здесь они никому не нужны и пора покинуть эту территорию.

"Любые договоренности с уже давно незаконной белорусской властью не стоят даже той бумаги, на которой они написаны. Вы такие же оккупанты, как и ваши соотечественники, присутствующие в Украине. Вскоре мы предложим вам покинуть территорию Республики Беларусь и вернуться в Россию, и когда этот момент настанет, в ваших интересах будет сделать это добровольно", — говорится в сообщении.

Беларусь, оппозиция, обращение к оккупантам, десантно-штурмовая рота, война РФ против Украины, Валерий Сахащик Fullscreen
Белорусы, которые воюют в Украине против РФ, обратились к оккупантам
Фото: Скриншот
Беларусь, оппозиция, обращение к оккупантам, десантно-штурмовая рота, война РФ против Украины, Валерий Сахащик Fullscreen
Белорусы, которые воюют в Украине против РФ, обратились к оккупантам
Фото: Скриншот

Напомним, 22 июня сообщалось о том, что на территории Беларуси увеличился военный контингент ВС РФ. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, в настоящее время было зафиксировано около 1,5 тысяч российских военнослужащих, которые проходят обучение.