На территории Беларуси увеличился военный контингент ВС РФ, — Госпогранслужба

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, в настоящее время было зафиксировано около 1,5 тысяч российских военнослужащих, которые проходят обучение.

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Украинская государственная пограничная служба заметила незначительный прирост числа российских военных на территории Беларуси, однако в настоящее время они не представляют угрозы. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

"Российские военные продолжают находиться на территории Беларуси. Но они больше вовлечены в обучение, подготовку. К счастью их количество на данный момент невелико. То есть мы не фиксируем, что у России достаточно сил на территории Беларуси для того, чтобы совершить повторное вторжение по этому направлению", — сказал он.

Демченко вспомнил, что в начале текущего — в конце прошлого года, Госпогранслужба информировала о наличии около 10-11 тысяч российских военных на территории Беларуси.

"На данный момент мы фиксируем это количество на уровне около 1,5 тысяч военнослужащих. Их количество за последнее время увеличилось несущественно, где-то на 500 человек. Поскольку раньше мы говорили о количестве на уровне где-то 1 тысячи", — добавил он.

Напомним, 17 июня основатель военизированной патриотической организации "Белый легион" Сергей Бульба предположил, что Россия могла разместить в Беларуси стратегический ядерный комплекс "Тополь-М".

12 июня Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия. Он надеется, что никто не посмеет воевать со страной, у которой есть такое оружие.