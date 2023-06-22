Міни є, але в інших місцях: МАГАТЕ прокоментувало ситуацію на ЗАЕС

За словами Рафаеля Гроссі, МАГАТЕ активізує зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку і захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтверджує інформацію про мінування ставка-охолоджувача ЗАЕС. Однак, агентство повідомляє, що станція ядерної енергетики піддалася замінуванню вздовж периметра і в деяких внутрішніх областях. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Під час візиту генерального директора МАГАТЕ на території, включно зі ставком-охолоджувачем, не було виявлено мін. Однак, МАГАТЕ поінформовано про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство вже раніше повідомляло.

Генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, пояснив, що аналіз, проведений Агентством, показав, що наявність вибухового пристрою в зазначених місцях не відповідає стандартам безпеки. Однак, він зазначив, що основні безпекові функції об'єкта не зазнають суттєвого впливу. МАГАТЕ продовжує уважно відстежувати цю проблему.

"Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції дуже крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку і захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами", — додав Гроссі.

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки та СБУ, Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Він повідомив, що для цього вже все підготовлено.

А після спікер російського президента Дмитро Пєсков висловився з приводу заяв українського президента про підготовку окупантами вибуху на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як завжди, представники Кремля відкинули ці заяви, називаючи їх "брехнею".