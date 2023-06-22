Дальність до 2000 км: в Ірані розхвалили нову "гіперзвукову" ракету Fattah

Створення ракети Fattah, заявив командувач КВІР Амір Алі Хаджизаде, свідчить про те, що Іран опанував усі складні технології в галузі оборонної промисловості.

Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде розповів про перспективи поліпшення вітчизняної "гіперзвукової" ракети Fattah. За його словами, дальність дії наступної версії їхньої вдосконаленої балістичної ракети потенційно може досягати 2000 км. Про це 22 червня повідомило інформаційне агентство Tasnim.

Хаджизаде згадав про презентацію 6 червня "гіперзвукової" ракети Fattah і сказав, що її майбутня версія може мати дальність у 2000 км.

"Сьогодні ми оволоділи всіма складними технологіями в галузі оборонної промисловості", — заявив він.

Іранський воєначальник стверджує, що нова ракета здатна пройти через усі ракетні системи ППО і нейтралізувати протиракетні системи противника. Він назвав виробництво Fattah значним досягненням у ракетній промисловості Ірану, наголосивши на її здатності маневрувати над поверхнею Землі з вражаючою швидкістю в 13 Махів (15925 км на годину).

Зазначимо, що спочатку іранська ракета, за інформацією офіційних джерел, здатна долати відстань у 1400 км.

Раніше повідомлялося, що в Ірані успішно випробували новий багатоцільовий квадрокоптер Arbaeen. Безпілотник має підвіску для снарядів, щоб скидати їх на ворожі цілі з висоти 500 метрів.

У репортажі каналу Sky News повідомлялося про те, що Іран постачає Росії матеріали для будівництва заводу з випуску безпілотників у Татарстані. Посилаючись на дані американської розвідки, журналісти повідомили, що підприємство може бути введено в експлуатацію до початку 2024 року.