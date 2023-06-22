"Жорстка посадка": у Білорусі впав вертоліт Мі-24 (фото)

Засновник проєкту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько вважає, що під Івацевичами звалився вертоліт Мі-24 ВКС РФ.

У четвер, 22 червня, у Білорусі впав вертоліт Мі-24. Екіпаж літального апарату отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє Міністерство оборони республіки.

"Сьогодні близько 13 години 30 хвилин у Барановицькому районі здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-24. Члени екіпажу гелікоптера дістали тілесні ушкодження, руйнувань і постраждалих на землі немає", — ідеться в публікації.

Також в оборонному відомстві Білорусі зазначили, що причини події встановлює комісія.

Про чий літальний апарат ішлося в повідомленні Міноборони не вказано.

Тим часом засновник проєкту "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько вважає, що під Івацевичами звалився вертоліт Мі-24 ПКС РФ.

Він додав, що судячи з повідомлень у чатах, гелікоптер впав біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами, а також, що на місці події працюють рятувальники.

Окрім того, Мотолько опублікував фото вертольота, що розбився, яке, за його словами, він знайшов у соцмережах.

Нагадаємо, 20 червня оглядач американського видання The Drive Томас Ньюдік прокоментував кадри, на яких видно, як російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" потрапив під удар українських систем ППО, унаслідок якого машина позбулася хвостового оперення. Проте гелікоптер не звалився на землю, а продовжував рух попри відсутність вертикального кіля, який був повернутий майже на 90 градусів.

В Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські війська втрачають уже четвертий Ка-52 "Алігатор" за три доби. У командуванні підкреслили, що завдяки знищенню 18 червня бойової машини, що виконує цілий спектр завдань, російський бюджет недорахується ще 16 млн доларів.