Буде як минулої осені: Зеленський дав оцінку літньому контрнаступу ЗСУ

Президент України каже, що підривом Каховської ГЕС росіяни намагалися сповільнити просування Сил оборони, але це лише розлютило людей.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю кореспондентці ВВС Ялді Хакім, яке було опубліковане 22 червня, заявив, що впевнений, що контрнаступальні дії української армії будуть мати успіх.

Президент сказав, що контрнаступ оцінює позитивно. Але не все просто, бо територія замінована. Навіть на деокупуваній території майже двісті тисяч квадратних кілометрів землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто.

"В будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій. Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут", — заявив Зеленський.

Президент зауважив, що Росія підривом Каховської ГЕС намагалася зірвати контрнаступ Сил оборони.

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", — сказав Володимир Зеленський.

Президент України вважає, що дуже важливо рухатись вперед, тому що є потреба мотивувати не тільки армію, а і західних партнерів. Допомога західних країн може бути уповільнена, а може бути збільшена. І від того, як Київ просувається вперед, багато що залежить.

22 червня повідомлялось про те, що ЗС РФ втрачають більше техніки навіть під час контрнаступу ЗСУ. За даними аналітиків Oryx, від початку війни Росія втратила 10 741 одиницю техніки, тоді як Україна втратила 3 723 одиниці.

Також, Фокус писав про те, що ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу. За словами аналітиків ISW, про успіх українського контрнаступу не слід судити зі змін у контролі над місцевістю. Так, ЗСУ можуть планувати виснажити російські війська перед головним ударом.