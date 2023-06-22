Танки-камікадзе з дистанційним управлінням: чим можуть здивувати ЗС РФ, застосувавши техніку 80-х

Ще за радянської епохи військові проводили випробування танків із системою дистанційного керування. Потенційно, такі системи можуть бути використані для управління танками-камікадзе на відстані до 2 км, зазначили військові експерти.

Російські окупанти вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували так званий танк-камікадзе, відправивши в бік позицій бійців ЗСУ Т-55, нашпигований вибухівкою. І хоча епізод був невдалим, противник може продовжити таку практику, застосувавши стару техніку з дистанційним управлінням. Про те, що можуть зробити росіяни в цьому напрямку йдеться в матеріалі Defence Express.

Оглядачі зазначають, що найімовірніше, попереднього разу загарбники примітивно використали танк Т-55 з вибухівкою, просто спрямувавши його на позиції українських військ із зафіксованою педаллю газу. Однак варто звернути увагу, що в росіян у запасі є системи дистанційного керування для танків радянської епохи, які випробовувалися ще з 1980-х років.

Наприклад, у 1982 проводилися випробування дистанційно керованого танка Т-54 — система давала змогу запустити двигун, почати рух, здійснювати повороти і зупинки машини на віддаленій відстані. Схожі системи розроблялися і до танків Т-72, хоча дальність управління не могла чимось здивувати.

"Блок управління встановлювали на місце механіка водія, команди подавали по радіо, дальність управління становила 1-2 кілометри", — пишуть оглядачі.

Крім того, є відомості, що такі системи мали проблеми зі зв'язком в умовах перевантаженості каналу радіокерування — дистанційно керувати можна було тільки одним танком. Так у статті від 1985 року автори А. І. Лук'янов і Я. Д. Любішкін пишуть, що на навчаннях 1981 і 1983 років із дистанційно керованих танків було скомплектовано підрозділи по 15-20 машин (загалом 120), які імітували контратакувальні сили противника.

"Індивідуальне управління кожною мішенню унеможливлено, у зв'язку з великим завантаженням каналів зв'язку військ, які беруть участь у бою (навчаннях). Машини пускають групами, а потім керуються від гіроскопічного блоку", — йдеться в публікації.

Але навіть за такого стану справ, зазначають експерти, не варто виключати, що росіяни спробують масштабувати свою практику танків-камікадзе, використавши системи з 80-х.

Раніше повідомлялося, що в Росії почали виробляти танки з "мангалами" на башті для захисту від безпілотників. І якщо раніше такі споруди встановлювалися в польових умовах, то тепер, ймовірно, йдеться про серійне виробництво.