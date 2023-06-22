"Ми руйнуємо не інфраструктуру, а плани ворога", — Гуменюк про удар по Чонгарському мосту

За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, сезон у Криму буде дуже гарячим.

На тлі ударів по Чонгарському мосту в ЗСУ заявили, що дії українських захисників націлені на те, щоб зруйнувати логістичні маршрути окупантів, а не на те, щоб зруйнувати інфраструктуру. Про це прессекретарка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

"Сезон бавовни буде, сезон взагалі буде гарячим. Вони (росіяни в Криму — ред.) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть іншими", — сказала Гуменюк.

За її словами, Сили оборони продовжують працювати і все в принципі просувається за планом. Представниця Сил оборони півдня додала, що важливо послабити ворога, позбавити його можливості поповнювати свої ресурси, не дати йому можливості швидко оговтатися.

"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дасть змоги потім у такому стані ворогу бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості її поповнювати будуть мінімізовані. І це має вплинути не тільки на моральний стан ворога, а й на фізичний та матеріальний", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, 22 червня народний депутат Юрій Мисягін опублікував нові кадри удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Кримський півострів і Херсонську область. На відео, знятому камерою спостереження з боку материкової частини України, а саме на КПП, можна побачити, як ракета пролітає в бік мосту, після чого відбувається гучний вибух.

Також повідомлялося, що за даними пропагандистів, у дорожнє полотно на Чонгарському мосту влучив один снаряд із чотирьох запущених. У Слідкомі Росії перевірили осколки ракет і знайшли на них нібито французьке маркування.