Не лише через загибель людей біля укриття: чиновнику КМДА Ткачуку вручили ще одну підозру

Директор департаменту міської адміністрації безпідставно включив у платіж податок на додану вартість на товар, який звільнений від сплати податку, розповідають у прокуратурі. Через це збиток бюджету склав мільйонну суму.

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що 11 листопада 2022 року директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА уклав договір на закупівлю мініелектростанцій з одним із товариств. Загальна сума угоди склала понад 28,6 млн грн. На них мали придбати мініелектростанції для оснащення столичних пунктів обігріву.

Постановою Кабміну від 09.11.2022 вказана категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на митну територію України. Втім, в платіжному дорученні, яке перерахував товариству Департамент, крім понад 28,6 млн гривень на товар був безпідставно включений податок на додану вартість. Таким чином було завдано шкоду Департаменту на суму 1,8 млн гривень.

"Факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яка проводилась Державною аудиторською службою України", — зазначили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

21 червня Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Його підозрюють в службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття 1 червня.

Нагадаємо, що прокуратура спільно зі співробітниками поліції розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт бомбосховищ у Києві.

Раніше повідомлялося, що 1 червня співробітники Київської міської прокуратури та правоохоронці прийшли з обшуками до КМДА після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ.