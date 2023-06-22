Бійці СБУ в районі Херсона "пригальмували" окупантів, які намагалися сісти у човен (відео)

Українські захисники попри те, що російські окупанти сховалися в "зеленці", вистежили їх і кинули вибухівку з дрона.

В районі Херсона СБУ не дала окупантам евакуюватися із затоплених позицій. Їх знешкодили з повітря, застосувавши дрон. Про це свідчить відео і перехоплена розмова, яку опублікувала пресслужба СБУ.

"Оперативна група Головного Управління СБУ в АР Крим відпрацювала по позиції росіян поблизу Херсона, коли ті намагалися сісти у човен", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як ударний дрон вистежив трьох росіян, які сховалися у затопленій посадці і вели розмови зі своїми, що мають евакуюватися. Під час цієї розмови по них поцілив ударний дрон, а потім був ще контрольний "привіт".

Окупанти отримали поранення і запросили евакуацію. За повідомленням СБУ, "свої" їм так і не допомогли.

Нагадаємо, що в районі Бахмута бійці тероборони взяли в полон трьох російських окупантів. Для цього їм знадобилася лише палиця і за хвилину вигадана легенда. Полонених взяли без бою і жодного пострілу.

Раніше повідомлялося, що у Генічеську ЗСУ британськими ракетами Storm Shadow поцілили просто у кабінет російського полковника. Ліквідований полковник займався місцевим населенням, яке очікує на звільнення території від ЗС РФ.