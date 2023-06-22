"Росію попередять про наслідки теракту на ЗАЕС": Кулеба відповів, як можна уникнути трагедії

Очільник МЗС зазначив, що триває "тиха дипломатична робота", однак дії Кремля — непередбачувані, адже в Москві можуть не дослухатись.

Україна потребує більше зброї від партнерів, щоб завадити російським окупантам чинити нові трагедії. Про це в інтерв’ю виданню "Суспільне" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми не втомлюємося повторювати, що найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним Росією, це дати Україні зброю, необхідну для того, щоб вигнати РФ з території України", — підкреслив він.

Голова МЗС зазначив, що росіяни влаштовуватимуть трагедії на українських землях, доки зможуть їх контролювати. Він переконаний, що Кремлю пояснять, які наслідки матиме підрив Запорізької АЕС, однак передбачити дії ворога неможливо.

"Другий момент є суто дипломатичним: зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи, і думаю, Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до цього кроку. Чи дослухається РФ — це вже інше питання", — пояснив Кулеба.

Дипломат розповів, як розмовляв з іноземцями у Лондоні та доносив їм, що українці інакше дивляться на ситуацію. На його думку, попередження про ескалацію конфлікту марні, адже досвід показує, що Москва може почати діяти незалежно від реакції супротивника.

"Ви повинні відмовитися від цієї логіки. Вона раціональна, ви її вчили в університетах, на курсах дипломатії й переговорів, але Росія мислить інакше. Тому найкраще, що ви можете зробити, дати нам зброю, щоб вигнати РФ з України", — передав своє звернення до іноземців Кулеба.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський з посиланням на розвідку попередив, що Росія розглядає теракт на Запорізькій АЕС. Він підкреслив, що радіація не знає кордонів, тож про небезпеку мають знати в усьому світі.

На заяву Зеленського вже відреагували у РФ. Прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков назвав інформацію про підготовку окупантами теракту "черговою брехнею".