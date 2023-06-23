У перервах між обстрілами: листоноші насилу доставляють посилки в прифронтові міста, — WP

За словами журналістів, багато поштових відділень у прифронтових регіонах зруйновано, тому листоношам доводиться працювати в непризначених для цього приміщеннях.

Українські листоноші змушені в перервах між обстрілами доставляти посилки, товари першої необхідності, пенсії та інше в прифронтові міста України. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що журналісти поспілкувалися з листоношами, які доставляють посилки в населені пункти в Запорізькій області. Так, їм доводиться одягати куленепробивні жилети. Тричі на місяць вони доставляють посилки для літніх людей, які досі мешкають у населених пунктах поруч із лінією фронту. Гуляйполе — один із них.

"Хтось повинен робити цю роботу", — сказала 55-річна співробітниця "Укрпошти" Наталія Гриненко.

Повідомляється, що раніше вона була начальником місцевого поштового відділення, поки будівлю не зруйнували російські військові. Це сталося в травні 2022 року.

"Якщо Богу потрібно, щоб я була в цьому місці в цей час, значить, так воно і буде", — сказала вона.

Видання пише, що зараз у Гуляйполі немає ні води, ні електрики, ні газу. У населеному пункті проживає близько 100 осіб. Більшість із них — пенсіонери.

У матеріалі йдеться про те, що наразі Гуляйполе є одним із найнебезпечніших місць в Україні, розташованим уздовж ключового напрямку для контрнаступу ЗСУ. Багато поштових відділень у прифронтових регіонах зруйновано, тому листоношам доводиться працювати в непризначених для цього приміщеннях. Приміром, у Гуляйполі відділення — це перший поверх запитаної лікарні.

Як розповіла ще одна співробітниця Людмила Панченко, під час доставлення посилок ніколи не можна бути впевненим у своїй безпеці.

"Але куди мені ще йти? Тут усе ще живуть люди, тому ми повинні продовжувати працювати", — сказала вона.

Охоронець Костянтин, який раніше працював у поліції, заявив, що через низькі зарплати — ця діяльність сприймається більше як волонтерство, ніж як робота.

Нагадаємо, що 21 червня у ЗСУ розповіли про спробу росіян захопити відбиті позиції під Бахмутом. Майор Максим Жорін зазначив, що окупанти наважилися відбити позиції, які раніше втратили в Донецькій області. За його словами, безрезультатна атака обернулася для ворога втратами й втечею з поля бою.

Крім того, захисники "Азовсталі" розповіли про умови в російському полоні. За їхніми словами, тортури й побиття є стандартними діями з боку росіян.