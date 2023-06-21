"Штурмовики тікали": у ЗСУ розповіли про спробу росіян захопити відбиті позиції під Бахмутом

Майор Максим Жорін зазначив, що окупанти наважились відбити позиції, які раніше втратили у Донецькій області. За його словами, безрезультатна атака обернулася для ворога втратами та втечею з поля бою.

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ЗС РФ намагались штурмувати втрачені позиції на Бахмутському напрямі, однак отримали гідну відповідь від захисників та були змушені тікати. Про це 21 червня заявив майор ЗСУ Максим Жорін.

Військовий розповів, що 21 червня російські війська "набралися сміливості" та спробували повернути нещодавно втрачені позиції. Однак, за словами майора, атака ворога в зоні відповідальності 3 окремої штурмової бригади завершилась поразкою.

"Результат — 200-ті (загиблі — ред.) й 300-ті (поранені — ред.), а також російські штурмовики, що тікали", — проінформував Жорін.

Захисник завірив, що його підрозділ успішно відбив наступ російських загарбників.

Нагадаємо, 21 червня очільник ворожої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав просування ЗСУ. Він припустив, що одного дня росіяни можуть прокинутися без Криму, а згодом і лишитися Росії.

Також 21 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк попередила, що ЗС РФ заявили про намір підірвати 20 тонн боєприпасів у селищі Рикове на Херсонщині. Вона зауважила, що таке залякування місцевих ворог використовує для звільнення території.

21 червня у батальйоні "Свобода" НГУ розповіли про те, як десятеро бійців витримали нерівний бій проти десяти ворожих танків та знищили п’ять одиниць техніки окупантів.