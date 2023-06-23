Не раніше осені: коли Україна отримає високоточні ракети GLSDB, – ЗМІ

Ракета GLSDB складається з бомби GBU-39/B та ракетного двигуна М26. Їх можна буде запускати з HIMARS та GMLRS.

Нещодавній удар по Чонгарських мостах в окупованому Криму викликав припущення, що удар вперше завдали ракетою GLSDB. Однак у Пентагоні заявили, що озброєння дебютує не раніше осені. Про це повідомляє The War Zone.

Високопосадовець Міноборони США під час слухань у Конгресі 22 червня заявив, що ракети GLSDB будуть в Україні не раніше осені. Запитання щодо постачання підняла заступниця міністра оборони у справах РФ, України та Євразії Міноборони США Лаура Бондар.

GLSDB — це розробка компаній Boeng та Saab. Боєприпас складається з комбінації авіабомби GBU-39/B та ракетного двигуна від артилерійської ракети M26, яка підходить для західних РСЗВ на кшталт HIMARS. Завдяки такому поєднанню дальність польоту боєприпасу збільшується до 150 км. Наводиться на ціль боєприпас за допомогою інерціальної навігації та GPS.

GLSDB

Окрім цього у Конгресі повідомили, що касетні боєприпаси можуть допомогти Україні у боротьбі з російськими окопами. Проте Україна їх не отримає, бо у США є обмеження на експорт такого типу боєприпасу. Окрім цього у понад 100 країнах світу Конвенція про касетні боєприпаси забороняє їх використання. Проте Україна та США не є країнами-підписантами.

Нагадаємо, 1 лютого у ЗМІ писали, що США анонсують постачання Україні на 2 млрд доларів. До пакету увійдуть ракети більшої дальності. Їхній радіус дії буде майже 150 км.

12 травня у ВВС показали карту із зонами, куди можуть дістати різні ракети ЗСУ.