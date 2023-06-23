"Просто в шоці": Арахамія ініціює перевірки всіх ТЦК через скандального військкома з Одеси

За словами нардепа, його вкрай обурив рівень життя начальника Одеського ТЦК, який володіє майном в Іспанії на 4,5 млн євро.

Керівник президентської фракції у Верховній раді Давид Арахамія ініціює перевірки всіх українських ТЦК після публікації розслідування журналіста Михайла Ткача про одеського військкома, у якого виявили елітну нерухомість у ЄС. Про це нардеп повідомив у власному Telegram-каналі 23 червня.

За його словами, у нього просто пропала мова після перегляду розслідування, і, будучи членом Комітету з питань нацбезпеки, він ухвалив рішення ініціювати детальніше вивчення цього випадку і висвітлення його за допомогою соціальних мереж і засобів масової інформації.

"Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування. Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо воєнкомів усіх областей", — йдеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що Давид Арахамія в повному шоці від того цинізму, який він побачив під час перегляду розслідування.

Розслідування Михайла Ткача: що відомо

Видання "Українська правда" у своєму розслідуванні під назвою "Батальйон Іспанія" розповіло про те, як живе начальник Одеського обласного територіального центру комплектації (ТЦК) Євген Борисов, поки в Україні триває повномасштабна війна і гинуть люди.

Чоловік з Одеси під виглядом гуманітарної допомоги привіз собі з іншої країни автомобіль преміум-класу і пішов він не на потреби ЗСУ, а в гараж до Євгена Борисова. Також у нього є шикарна вілла в Іспанії, вартість якої приблизно 4 мільйони євро. Для того, щоб приховати свій рівень життя, він зареєстрував нерухомість на свою матір, проте вся країна все одно про це дізналася.

Примітно, що на віллі триває ремонт, а під час візиту журналісти побачили електричний Mercedes-Benz Viano 2022 року, вартістю від $100 тисяч, і на ньому були українські номери, адже зареєстрований він також на матір Євгена Борисова.

Загалом родині військкома належать три авто загальною вартістю 500 000 доларів, а загальна вартість його майна — 4 500 000 євро.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося про те, що в Одеській області сталася стрілянина під час вручення повістки. У військкоматі визнали, що їхній співробітник вистрілив у повітря в громадському місці "з метою зупинки групового тиску". Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.