Артилерійський удар проломив башту російському танку Т-62 (фото)

У всіх танків башта є найвразливішим місцем, а у Т-62 її бронювання складає від 30 до 58 мм. Ймовірно, був удар міни чи Excalibur.

В соціальних мережах опублікували кадри російського танка Т-62, в який влучив артилерійський боєприпас. Про це повідомляється у твіттері.

На опублікованих світлинах башта Т-62 пробита наскрізь невідомим боєприпасом. На думку автора, такі ушкодження могли завдати або 120-мм міна або високоточний артбоєприпас M982 Excalibur. Найімовірніше, снаряд влучив у вразливе місце машини. Тому вона зазнала таких ушкоджень, що бронювання пробито наскрізь і її прогнуло всередину. Якщо всередині був екіпаж, то, ймовірно, він не вижив або щонайменше отримав контузію.

Башта Т-62 після прямого влучання снаряду

Відомо, що в будь-якому танку верхня проєкція башти є найменш броньованою. У Т-62 вона складає 30-58 мм. Саме тому деякі ПТРК влучають саме у верхню проєкцію башти. Т-62 — це радянський танк 1960-х років. РФ почала їх активно використовувати через дефіцит сучасніших танків, які ЗСУ знищують з початку повномасштабного вторгнення.

Високоточний артилерійський боєприпас Excalibur — це розробка американських компаній Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors. Точність боєприпасу становить 5 метрів ймовірного кругового відхилення, що означає, що снаряд влучить у танк з ймовірністю 93,7%.

Нагадаємо, 27 травня удар Excalibur знищив російську гармату Д-20 на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

7 червня волонтер Роман Сініцин показав трофейний Т-62, який переробили на БМПТ.