Мобілізація в Україні: у ТЦК пояснили, навіщо викликають чоловіків у військкомати

За ухилення або порушення правил мобілізації чинне законодавство визначає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Тому громадянам необхідно прибути до ТЦК для проведення відповідних процедур.

Кілька місцевих військкоматів виступили із заявами, що всім призовникам необхідно з'явитися до військкомату протягом 10 днів. Такі вимоги регулярно випускаються, коли в Україні подовжується воєнний стан і вводиться мобілізація. Докладніше про цю ситуацію розповіли представники ТЦК Івано-Франківська у Facebook.

Співробітники ТЦК нагадали, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію" 24 лютого 2022 року.

З того дня в Україні триває мобілізація і вона не припинялася.

"Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження терміну воєнного стану указом президента України. Основна мета наказу — повторне сповіщення військовозобов'язаних для їхньої подальшої явки до ТЦК у встановлений термін — протягом 10 днів, для уточнення їхніх військово-облікових даних", — йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники ТЦК і СП також уточнили, що під час відвідування необхідно мати при собі такі документи: військовий квиток, паспорт, медичні книжки та документи, що підтверджують право на відстрочку.

"За ухилення або порушення правил мобілізації чинне законодавство визначає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність", — додали в центрі.

Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва ТЦК видав наказ про проведення мобілізації на території району. Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження, мають з'явитися за адресами, зазначеними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

Раніше на Івано-Франківщині чоловікам призовного віку заборонили надавати медичну допомогу доки вони не принесуть дозвіл із ТЦК. Це пов'язано з тим, що рада оборони області ухвалила рішення про взяття на військовий облік усіх чоловіків віком від 18 до 59 років.