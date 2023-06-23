2 загиблих, 5 поранених: ЗС РФ обстріляли комунальне підприємство в Херсоні, — ОВА (фото)
На місці помер 55-річний чоловік, а 43-річний співробітник підприємства помер у лікарні. Лікарі за нього боролися, але поранення виявилися несумісними із життям.
У п'ятницю, 23 червня, війська РФ обстріляли комунальне транспортне підприємство на території Херсона. Чергова атака окупантів забрала життя двох людей, є й поранені. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста", — написав Прокудін.
За його словами, 55-річний співробітник підприємства загинув на місці. П'ятьох інших постраждалих госпіталізовано.
Пізніше стало відомо, що в лікарні помер ще один поранений — 43-річний чоловік, який працював на підприємстві, лікарі боролися за його життя, але травми виявилися несумісними.
Нагадаємо, що в українській розвідці назвали пріоритетні цілі російських обстрілів. Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький пояснив, що після осінньо-зимової кампанії ракетний потенціал ЗС РФ значно зменшився — тепер вони економлять снаряди. Однак виробництво триває, хоча й діють санкції Заходу.
Також повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про подробиці нічного обстрілу України. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, нічний обстріл був не такий масштабний, як деякі з попередніх. ЗС РФ застосовували дрони-камікадзе Shahed, а ракети запускали з літаків Ту-22МЗ. Більш того, пуски ракет фіксували з акваторії Азовського моря, імовірно, були й ракети повітряного базування, які запускали з винищувачів МіГ-31.
Напередодні, 22 червня, російські війська обстріляли ракетами і дронами Донецьку область. Серед інших, ракетного удару зазнало й місто Покровськ.
Один із жителів розповів, що врятувався, можливо, завдяки тому, що під час обстрілу перебував у ванній кімнаті. Ударна хвиля вибила шибки в будинку, якими всіяна підлога. Його гараж і автомобіль повністю знищено.