2 загиблих, 5 поранених: ЗС РФ обстріляли комунальне підприємство в Херсоні, — ОВА (фото)

На місці помер 55-річний чоловік, а 43-річний співробітник підприємства помер у лікарні. Лікарі за нього боролися, але поранення виявилися несумісними із життям.

У п'ятницю, 23 червня, війська РФ обстріляли комунальне транспортне підприємство на території Херсона. Чергова атака окупантів забрала життя двох людей, є й поранені. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста", — написав Прокудін.

За його словами, 55-річний співробітник підприємства загинув на місці. П'ятьох інших постраждалих госпіталізовано.

Пізніше стало відомо, що в лікарні помер ще один поранений — 43-річний чоловік, який працював на підприємстві, лікарі боролися за його життя, але травми виявилися несумісними.

Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня Наслідки обстрілу Херсона 23 червня

Нагадаємо, що в українській розвідці назвали пріоритетні цілі російських обстрілів. Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький пояснив, що після осінньо-зимової кампанії ракетний потенціал ЗС РФ значно зменшився — тепер вони економлять снаряди. Однак виробництво триває, хоча й діють санкції Заходу.

Також повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про подробиці нічного обстрілу України. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, нічний обстріл був не такий масштабний, як деякі з попередніх. ЗС РФ застосовували дрони-камікадзе Shahed, а ракети запускали з літаків Ту-22МЗ. Більш того, пуски ракет фіксували з акваторії Азовського моря, імовірно, були й ракети повітряного базування, які запускали з винищувачів МіГ-31.

Напередодні, 22 червня, російські війська обстріляли ракетами і дронами Донецьку область. Серед інших, ракетного удару зазнало й місто Покровськ.

Один із жителів розповів, що врятувався, можливо, завдяки тому, що під час обстрілу перебував у ванній кімнаті. Ударна хвиля вибила шибки в будинку, якими всіяна підлога. Його гараж і автомобіль повністю знищено.