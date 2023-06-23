В Україну повернули тіла 51 загиблого солдата з тимчасово окупованої території

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко повідомив, що репатріація тіл загиблих українських бійців триває відповідно до норм Женевської конвенції.

Україна повертає своїх загиблих героїв у боях із російськими загарбниками з тимчасово окупованої території. Як повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, 23 червня вдалося повернути рідним тіла 51 бійця ЗСУ.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 51 захисника", — написав Котенко.

Він уточнив, репатріація тіл відбулася за підтримки Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Котенко додав, що процес повернення тіл загиблих українських бійців триває відповідно до норм Женевської конвенції.

"Щодня не припиняється робота з обміну тіл, адже ми розуміємо кожну родину, яка чекає на їхнє повернення та вшанування. Процес переговорів складний, але вже є відчутні результати. Продовжуємо працювати в цьому напрямку", — поінформував Котенко.

Насамкінець чиновник залишив контактні телефони гарячої лінії та уповноваженого, куди можна звернутися з питань зниклих безвісти.

Нагадаємо, на початку червня виник інцидент з 11 українськими військовополоненими угорського походження. 9 червня стало відомо, що Російська православна церква, не поінформувавши українську сторону, передала Угорщині групу військовополонених.

Пізніше прессекретар Єврокомісії у закордонних справах і політиці безпеки Петер Стано заявив, що Угорщина має пояснити, як військовополонені потрапили з РФ до Угорщини, і чому українські дипломати не можуть із ними зустрітися. Однак глава угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що Будапешт непричетний до їхнього вивезення з Росії.