"Не новий сезон серіалу Netflix": в ОП розповіли про очікування від контрнаступу ЗСУ

Поки українська сторона вела переговори з партнерами про постачання зброї, у російських окупантів був час на спорудження мінних полів і глибокої лінії оборони.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк знову висловився про контрнаступ ЗСУ і закликав не очікувати його так, як новий сезон улюбленого серіалу. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 23 червня.

За словами Подоляка, в Україні триває реальна війна, наші воїни героїчно борються з російською агресією і наше завдання не заважати їм у цьому.

"Реальна війна – це не голівудський блокбастер. Контрнаступ — не новий сезон серіалу на Netflix. Не треба очікувати екшену та запасатися попкорном. Наступальні операції Збройних Сил України продовжуються на низці напрямків. Відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою. Час завжди має значення, особливо на війні", — йдеться в повідомленні.

Увесь час, який українська сторона витратила на переговори з партнерами для поставок необхідної зброї, використовувався росіянами для спорудження фортифікаційних споруд, для створення глибокої лінії оборони та сильної системи мінних полів.

Тому для того, щоб переламати російський фронт і звільнити українські території від агресії, потрібен розумний підхід. Громадяни України і весь світ мають це розуміти.

"Життя солдата — найважливіша цінність для України. Військове командування спирається не на вболівальників із трибун, а на воєнну науку та розум", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв про те, що буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати РФ з нашої території. При цьому, західні партнери налаштовані на перемогу України, і ніхто не тисне на Київ, щоб посадити нас за стіл переговорів із Кремлем.