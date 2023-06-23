"Повна нісенітниця": Бен Годжес відреагував на повідомлення про провал контрнаступу України

Генерал армії США вважає, що тільки вище командування може бачити повну картину того, що відбувається на фронті

Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес сказав Newsweek, що побоювання з приводу повільного прогресу України та повідомлень про великі втрати на початковому етапі операції мають пом'якшуватися військовими реаліями, а не формуватися російською дезінформацією.

"Я не хочу надто докладно розповідати про те, що відбувається просто зараз", — сказав Годжес про наступ Києва.

Наступ у кількох точках уздовж 800-мильного фронту є широкомасштабною операцією з розвідки та пошуку слабких місць армії РФ, вважає Годжес.

"Ми повинні виходити з того, що завжди буде дво-, три- або навіть п'ятиденна затримка інформації про більшу частину того, що відбувається", — сказав Бен Годжес.

За словами Годжеса, український головнокомандувач генерал Валерій Залужний "із самого початку дуже дисципліновано ставився до захисту інформації".

"Коли я читаю звіти, в яких йдеться про те, що це провал, вони повинні зупинитися — це повна нісенітниця", — заявив генерал-лейтенант.

Також колишній командувач армією США в Європі закликав західних лідерів і громадськість до терпіння, поки триває довгоочікуваний контрнаступ України з дуже високими ставками.

22 червня повідомлялося про те, що Зеленський дав оцінку літньому контрнаступу ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений, що контрнаступальні дії української армії матимуть успіх.

Також, Фокус писав про те, що ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу. За словами аналітиків ISW, про успіх українського контрнаступу не слід судити за змінами в контролі над місцевістю. Так, ЗСУ можуть планувати виснажити російські війська перед головним ударом.