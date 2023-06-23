Вистачить на 80 млн боєприпасів: китайська держкомпанія постачала РФ тонни пороху, – NYT

Факти постачання бездимного пороху може викликати нові питання щодо участі КНР у війні проти України. Отримувачем компонентів був Барнаульський патронний завод.

У 2022 році одна китайська компанія передала в РФ десятки тисяч кілограмів бездимного пороху для виробництва боєприпасів. Про це повідомляє The New York Times.

У місто Забайкальськ китайська державна компанія Poly Technologies, проти якої США ввели санкції за продаж ракетних технологій в Іран, постачала порох. Бездимний порох призначався для Барнаульського патронного заводу. Ці раніше незареєстровані факти виявив американський агрегатор торгових даних Import Genius. Факт постачання пороху викликає нові питання щодо ролі Китаю в підтримці РФ, яка воює проти України.

Офіційні особи США висловили занепокоєння, що Пекін може відправляти в Росію "летальну допомогу", хоча вони не сказали прямо, що Китай здійснював такі поставки, пишуть у виданні. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Пекіні заявив, що КНР запевнила Штати у тому, що вони не надають летальну допомогу РФ для війни проти України.

"Але те, що нас турбує, — це приватні компанії в Китаї, які можуть надавати допомогу", — заявив Блінкен.

Деякі експерти вважають, що Барнаульський патронний завод з початку вторгнення отримав продукції на 2 млн доларів. З пороху вироблятимуть патрони для АК та снайперських гвинтівок. Poly Technologies є дочірньою компанією China Poly Group Corporation, яка належить уряду Китаю. Раніше ця компанія вже постачала у РФ навігаційне обладнання та деталі для гелікоптерів. Барнаульський патронний завод у грудні потрапив під санкції Євросоюзу. Інформація з відкритих джерел свідчить про те, що завод міг служити тренувальним табором, пов’язаним з ПВК "Вагнер".

Прямих доказів того, що бездимний порох має безпосередній звʼязок з полем битви в Україні, немає. Poly Technologies написала, що порох потрібен для "мисливських патронів іноземного зразка". Проте аналітик Браян Карлсон з Центру досліджень безпеки каже, що це саме військові набої.

Нагадаємо, 22 червня ЗМІ писали, що влада Китаю могла підштовхнути РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

21 червня ЗМІ повідомляли про наміри ЄС закликати Китай допомогти зупинити вторгнення РФ до України.