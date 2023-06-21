ЄС планує закликати Китай допомогти зупинити вторгнення РФ до України, — Reuters

За словами журналістів, західні політики закликатимуть Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну в Україні.

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Лідери ЄС мають намір звернутися до Китаю наступного тижня із закликом допомогти покласти край російському вторгненню в Україну, а також взяти участь у розв'язанні глобальних проблем, таких як зміна клімату. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, лідери ЄС зустрінуться на саміті у Брюсселі 29-30 червня. Серед основних тем обговорення буде Китай та економічна безпека. Заклик до КНР викладено у підготовленому напередодні саміту проєкті висновків, який ще може змінитися.

Анонімний чиновник, який спілкувався з виданням, заявив, що проєкт висновків відповідає травневій декларації G7, але з більш конкретними питаннями між ЄС та Китаєм, такими як відновлення балансу економічних відносин та необхідність взаємності.

"Я думаю, важливо, щоб ми закріпили поняття зниження ризиків та диверсифікації", — сказав чиновник, маючи на увазі політику ЄС, спрямовану на зниження економічної залежності від Китаю.

За словами джерела, лідери ЄС, ймовірно, зосередять свої обговорення на ролі Китаю у припиненні вторгнення Росії до України та економічних зв'язків. Західні політики закликатимуть Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну.

Нагадаємо, що раніше журналісти писали, що Китай різко втратив інтерес до російської нафти. У червні попит на енергоресурс із РФ впав: незалежні китайські НПЗ віддали перевагу іранському паливу, оскільки знижки на нього виявилися більшими.

Крім того, Китай вигадав новий план для припинення війни в Україні. У китайському МЗС упевнені, що з африканськими країнами створять сприятливі умови для мирного діалогу. Однак Пекін вважає велику війну в Україні "кризою".