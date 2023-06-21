ЕС планирует призвать Китай помочь остановить вторжение РФ в Украину, — Reuters

По словам журналистов, западные политики будут призывать Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну в Украине.

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Лидеры ЕС намерены обратиться к Китаю на следующей неделе с призывом помочь положить конец российскому вторжению в Украину, а также принять участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе 29-30 июня. Среди основных тем обсуждения будет Китай и экономическая безопасность. Призыв к КНР изложен в подготовленном накануне саммита проекте выводов, который еще может измениться.

Анонимный чиновник, который общался с изданием, заявил, что проект выводов соответствует майской декларации G7, но с более конкретными вопросами между ЕС и Китаем, такими как восстановление баланса экономических отношений и необходимость взаимности.

"Я думаю, важно, чтобы мы закрепили понятие снижения рисков и диверсификации", — сказал чиновник, имея в виду политику ЕС, направленную на снижение экономической зависимости от Китая.

По словам источника, лидеры ЕС, вероятно, сосредоточат свои обсуждения на роли Китая в прекращении вторжения России в Украину и экономических связях. Западные политики будут призывать Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну.

Напомним, что ранее журналисты писали, что Китай резко потерял интерес к российской нефти. В июне спрос на энергоресурс из РФ упал: независимые китайские НПЗ предпочли иранское топливо, поскольку скидки на него оказались больше.

Кроме того, Китай придумал новый план для прекращения войны в Украине. В китайском МИД уверены, что с африканскими странами создадут благоприятные условия для мирного диалога. Однако Пекин считает большую войну в Украине "кризисом".