Разом з Африкою: Китай вигадав новий план для припинення війни в Україні

У китайському МЗС упевнені, що з африканськими країнами створять сприятливі умови для мирного діалогу. Однак Пекін вважає велику війну в Україні "кризою".

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Китай готовий поєднати зусилля з лідерами країн Африки та іншими державами задля допомоги у політичному врегулюванні повномасштабної війни України з Росією. Про це заявила 20 червня речник китайського МЗС Мао Нін, її процитували російські ЗМІ.

"Китай готовий до взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, включаючи африканські, щоб створювати сприятливі умови для політичного врегулювання", — сказала дипломат.

Мао Нін назвала велику війну в Україні "кризою". Китайський дипломат додала, що силові заходи та санкції не допоможуть закінчити війну двох країн.

"Китай підтримує будь-які зусилля, які позитивно вплинуть на мирне врегулювання української "кризи"", — резюмувала Мао Нін.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 19 червня констатував зближення Москви та Пекіна. Китай давно веде загрозливу риторику щодо Тайваню, зазначив Столтенберг.

Військові чиновники з Китаю, за даними американських ЗМІ, уважно стежили за перебігом війни в Україні. Високопоставлений полковник армії КНР Чжоу Бо заявив, що ЗС РФ зазнала шалених втрат.