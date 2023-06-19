"Тренуються разом": у НАТО заявили про загрозу зближення РФ та Китаю

Генеральний секретар НАТО нагадав, що всього за кілька тижнів до вторгнення в Україну глави Росії та КНР підписали угоду, в якій чітко визначили, що їхнє партнерство безмежне.

Related video

Нескладно уявити конфлікт, в якому Москва і Пекін діятимуть спільно, оскільки ми бачимо, як їхні стосунки стають тіснішими. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, виступаючи на Дні промисловості, організованому Федерацією німецької промисловості, у понеділок, 19 червня.

"Дуже легко уявити конфлікт, в якому Росія і Китай так чи інакше діятимуть разом. Тому що ми бачимо, що Китай і Росія зближуються все ближче і ближче. Вони тренуються разом, всього за кілька тижнів до вторгнення в Україну президент Сі та президент Путін підписали угоду, договір, у якому вони чітко заявили, що партнерство безмежне", – сказав глава Альянсу.

Столтенберг також зазначив, що попри те, що НАТО залишається регіональним союзом Північної Америки та Європи, для блоку важливим є і те, що відбувається за межами трансатлантичного простору.

"І тому ми стурбовані, коли бачимо загрозливу риторику Китаю на адресу Тайваню. Китай не має виправдання для застосування сили проти Тайваню. Силовим шляхом змінювати статус-кво не можна, а будь-які розбіжності повинні вирішуватися дипломатичним шляхом", — пояснив він, відповідаючи на запитання про реакцію НАТО на можливу ескалацію на Тайвані.

Нагадаємо, 19 червня американські ЗМІ написали, що армія РФ, в яку Кремль вклав щонайменше 20 трильйонів рублів за останній десяток років, не виправдала очікувань Пекіна. Там вважають, що військовий імідж та довіра до Росії впали.

Цього ж дня лідер КНР Сі Цзіньпін особисто запевнив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що Пекін не передає і не збирається передавати Росії зброю для її війни проти України.