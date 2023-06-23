Передові технології Бундесверу: у Німеччині представили найновіший танк Leopard 2A7V (відео)

ОБТ Leopard 2A7V поєднує в собі вогневу міць, захист і мобільність. Танк оснащений новою оптикою і тепловізорами, а гармата дає змогу вести вогонь танковими боєприпасами DM11 з програмованим детонатором.

Бундесвер 17 червня представив основний бойовий танк (ОБТ) Leopard 2A7V, який нещодавно надійшов на озброєння армії і є новітнім варіантом серії Leopard 2 MBT. Як пишуть оглядачі Army Recognition, ця розробка стала відповіддю на заплановану модернізацію попереднього Leopard 2A6 і відповідає майбутнім проєктам збройних сил ФРН.

Броня

У матеріалі йдеться про те, що Leopard 2A7V визнаний одним із найбільш захищених сучасних танків. Він має сучасну модульну композитну броню, встановлену на лобовому листі та башті, що забезпечує 360-градусний захист екіпажу від різних загроз, включно з протитанковими ракетами, мінами, саморобними вибуховими пристроями (СВП) та пострілами з гранатомета (РПГ).

Компонування

Танк має типове для сучасних машин компонування: водій розташовується попереду праворуч, башта — посередині, а силова установка — ззаду. Екіпаж машини складається з 4 осіб: командира, механіка-водія, навідника і заряджальника.

Leopard 2A7V MBT під час демонстрації у штабі 1-ї танкової дивізії. Джерело Army Recognition

Озброєння

На озброєнні танка стоїть 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L/55, яка може вести вогонь бронебійними підкаліберними боєприпасами Rheinmetall DM53 (APFSDS-T), зокрема з осередком зі збідненого урану, а також новим танковим боєприпасом DM11 (HE FRAG-T). Нові DM11 з програмованим детонатором призначені для ураження неброньованих і легкоброньованих цілей, пробиття загороджень і нейтралізації цілей за укриттями. При цьому дальність вогневого ураження досягає 5000 метрів.

Системи спостереження та виявлення

Також танк оснащений новим тепловізором ATTICA-GL для навідника і тепловізором ATTICA-Z для командира від компанії Hensoldt. Вони значно збільшують дальність виявлення, розпізнавання та ідентифікації порівняно з їхніми попередниками.

Для виконання бойових завдань у нічний час танк оснащений оптикою Hensoldt SPECTUS II або II, що має тепловізійну систему в поєднанні з підсилювачем зображення. Стверджується, що вона забезпечує екіпажу підвищену чіткість і контрастність зображення.

ОБТ Leopard 2A7V — поєднання вогневої потужності, захисту та мобільності. Джерело: Army Recognition

Силова установка і ходові характеристики

Leopard 2A7V оснащений комбінованим дизельним двигуном MB 873. Він має модифіковану бортову передачу для роботи зі збільшеною бойовою масою, що дало змогу трохи знизити максимальну швидкість до 63 км на годину заради кращого прискорення. Трансмісію також було зміцнено, щоб витримувати додаткову вагу без шкоди для терміну служби.

"З появою Leopard 2A7V Бундесвер значно розширив свої можливості з ведення бронетанкової війни. Передові системи захисту, вогневої потужності та візуалізації танка дійсно роблять його грізним доповненням до арсеналу німецької армії", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що німецький виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Міноборони Норвегії узгодили постачання 54 танків Leopard 2A8 у версії NOR. Ця модифікація має низку поліпшень у плані ходових якостей.