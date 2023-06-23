Українцям показали, який вигляд має зруйнована Каховська ГЕС зараз (фото)

На супутникових знімках, зроблених американською компанією, видно, що Каховське водосховище перестало існувати, а Дніпро залишився у своєму старому річищі.

У мережі з'явилися нові знімки зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС. Фото, зроблені американською аерокосмічною компанією MAXAR, опублікувала пресслужба "Укргідроенерго" в п'ятницю, 23 червня.

На знімках видно залишки споруди, яка ще в травні була Каховською ГЕС. Дамба як така перестала існувати.

Навколо залізобетонних конструкцій із супутника видно темну воду.

Саме Каховське водосховище майже повністю зникло. У старих річищах залишилися Дніпро і деякі протоки.

Яка зараз ситуація на Каховському водосховищі поруч із ЗАЕС

Станом на п'ятницю, 23 липня, за інформацією "Укргідроенерго" рівень води біля гідропоста "Херсон" знизився ще на 8 сантиметрів. Наразі він становить лише 0,37 метра.

У зв'язку з різким зниженням рівня води в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням.

Каховське водосховище майже повністю зникло Каховське водосховище майже повністю зникло Фото: MAXAR

Нагадаємо, 19 червня українцям показали, що зараз відбувається з Каховським водосховищем біля ЗАЕС. На знімках, які зробили супутники американської компанії Planet Labs, видно, що рівень води у водосховищі в районі ЗАЕС і Нікополя залишається критично низьким.

У вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області, незабаром після чого в мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця події.