Зусилля були марними: Папа намагався зупинити вторгнення Росії в Україну, - Глава УГКЦ

Українці хотіли би, щоби Папа однозначно став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Але Ватикан – це держава, яка в міжнародному праві має інакший вигляд, ніж, світські держави. Її головним інструментом впливу на хід тих чи інших історичних подій є діалог і дипломатія.

Папа Римський Франциск неодноразово намагався зупинити російське вторгнення в Україну. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів предстоятель Української греко-католицької церкви, верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

Папа, ламаючи усі протоколи, особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з президентом Путіним. Але прямого контакту з російським президентом йому ніхто не надав.

Блаженніший Святослав повідомив, що Папа докладав зусиль, щоб вплинути на розвиток подій через РПЦ.

Був навіть організований відеозв`язок з патріархом Кирилом, де Папа Франциск доволі гостро висловився, але зупинити цю повномасштабну агресію вже було неможливо.

Предстоятель УГКЦ зауважив, що головним інструментом впливу на хід тих чи інших історичних подій для Ватикану є діалог, слово, контакти, спілкування, дипломатія. Інших інструментів на політичному рівні Ватикан просто не має. Саме через це на дипломатичному рівні Ватикан впродовж тисячоліть в контексті різних воєн займає нейтральну позицію.

"Він ніколи не стає на один, чи інший бік конфлікту, намагаючись бути над ним. Це для того, аби не втрачати можливість діалогу з обома сторонами. Звичайно, нам це трошки було дивно, боляче. Ми хотіли би, щоби Папа однозначно навіть на дипломатичному, політичному рівні став на бік України, засудивши поіменно представників агресора. Хотіли би, аби він чітко сказав, хто – агресор, хто – жертва", – заявив митрополит Київський Святослав.

Але Ватикан традиційно виконував роль світового арбітра в погодженні різних конфліктів і уживав іншу термінологію.

Митрополит Київський Святослав повідомив, що за посередництвом Папи Римського Українська греко-католицька церква намагалася рятувати життя дітей з різних дитячих будинків, які опинилися на окупованій території. Він згадав зусилля Папи щодо порятунку жителів Маріуполя, його намагання не допустити гуманітарної катастрофи, яка там потім сталася. На жаль, запобігти цьому не вдалося.

У Маріуполі Ватикан намагався організувати гуманітарний конвой під проводом свого окремого легата, який би відкрив зелений коридор для евакуації мешканців міста.

"Російська сторона тоді відмовилася пропускати такий конвой навіть під проводом папського спеціального посланця. А всяку гуманітарну допомогу Маріуполю від України назвали аморальною! А так загинуло десятки тисяч людей!" – наголосив предстоятель УГКЦ.

19 червня повідомлялось про те, що Папа Римський розповів, як бачить кінець війни України з РФ. Деокупація територій України, що тимчасово перебувають під контролем росіян, нібито є "політичною проблемою". Про це заявив Папа Римський Франциск.

Раніше, 30 квітня, Папа Римський Франциск заявив про бажання провести зустріч з патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після початку вторгнення РФ він лише один раз спілкувався з головою РПЦ із відеозв'язку.