Спроба військового перевороту: Пригожин відкрито виступив проти керівництва РФ (відео)

Засновник ПВК "Вагнер" закликав пересічних росіян брати участь у фактично військовому перевороті, покінчити з "неподобством" і "відновити справедливість".

ПВК "Вагнер" готова відкрито виступити проти керівництва ЗС РФ і розправитися з ним. Про це заявив засновник групи найманців Євген Пригожин у п'ятницю, 23 червня.

Пригожин звинуватив ЗС РФ у тому, що вони з тилу вдарили ракетами по базі "вагнерівців". За його словами, серед найманців виявилося багато загиблих.

"Міноборони РФ завдали удару по наших тилових таборах. Загинуло багато наших бійців. Ми приймемо рішення, як дамо відповідь на це лиходійство. Наступний крок за нами", — пригрозив Пригожин.

Він також звернувся до російських військових та їхнього керівництва з попередженням не чинити опір.

"Усіх, хто намагатиметься чинити опір, ми будемо знищувати. Справедливість у військах буде відновлена, а після цього і справедливість у всій Росії", — заявив "повар Путіна".

Пригожин також закликав пересічних росіян брати участь у фактично військовому перевороті.

"25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче — приєднуйтесь", — заявив засновник групи найманців.

На заяви Пригожина відреагував терорист Гіркін: що він сказав

Свою думку вже встиг висловити так званий "ексміністр оборони ДНР" терорист Ігор Гіркін.

"Ніяк не можу прокоментувати заяву Пригожина про те, що по таборах ПВК "Вагнер" завдано ракетних ударів. Але констатую, що країна на межі спроби військового перевороту. Хто його ініціює — поки що не зрозуміло. Не виключено, що до нього прагнуть обидві ворогуючі фракції "партії влади" за нейтралітету третьої (ФСБ і Радбез)", — написав Гіркін.

Гіркін-Стрєлков також додав, що ситуація, яка склалася, не обіцяє РФ нічого хорошого. За його словами, якщо Пригожин збирається втілити свої слова в дію, це означає початок військового заколоту.

"Але навіть якщо це фейк — то ситуація з протистоянням МО РФ і Вагнера вже вийшла з-під контролю і вимагає негайного втручання президента. Якщо він ще у нас взагалі є", — резюмував він.

Нові заяви Пригожина: що про них говорять у Міноборони РФ

О 21:48 на різкі заяви засновника ПВК "Вагнер" відреагували в Міноборони РФ

"Усі поширювані в соціальних мережах від імені Є.Пригожина повідомлення та відеокадри про нібито "нанесення МО РФ удару по "тиловим таборам" ПВК "Вагнер", не відповідають дійсності та є інформаційною провокацією", — заявили в профільному міністерстві.

Нагадаємо, 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин написав заяву на Шойгу і Герасимова. "Повар Путіна" заявив, що командування Міноборони РФ має відповісти за смерть десятків тисяч росіян. Він також стверджує, що Сергій Шойгу влаштував "геноцид за національною ознакою".

Євген Пригожин також сказав, що українська армія не "бомбила Донбас 8 років", був взаємний обмін ударами. За його словами, Україна мала сили на лінії ООС, проте не готувала нападу на РФ разом з усім НАТО.