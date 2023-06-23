"Непевні часи настають": у Зеленського відреагували на конфлікт Пригожина з Шойгу

Михайло Подоляк вважає, що конфлікт між засновником ПВК "Вагнер" і главою Міноборони РФ може загрожувати правлінню президента Росії Володимира Путіна.

Михайло Подоляк назвав конфлікт між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ початком непевних часів. Про це радник глави Офісу президента України написав на своїй сторінці у Твіттері в п'ятницю, 23 червня.

"Класична російська поезія... Непевні часи настають. Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть запитувати: чи є у нас Цар і чи справжній він?" — написав Подоляк.

Політик також додав, коментуючи події навколо Росії, що історичний процес завжди незворотній.

Які заяви про військово-політичне керівництво РФ зробив Пригожин

У п'ятницю, 23 червня, засновник ПВК "Вагнер" зробив низку заяв, які стосувалися військово-політичного керівництва Росії.

Спочатку Пригожин заявив, що Україна ніколи не обстрілювала Донбас. За словами Пригожина, українська армія не "бомбила Донбас 8 років", був взаємний обмін ударами. Міноборони РФ і сам міністр оборони Сергій Шойгу вводить в оману президента Путіна і все суспільство. Він також заявив, що Україна не готувала нападу на РФ разом з усім НАТО. Українська армія мала сили на лінії ООС, але не готувала напад.

Після цього засновник групи найманців зробив заяву про те, що ЗС РФ відступають на кількох напрямках. Він визнав, що у ЗСУ є успіхи й на Бахмутському напрямку. Засновник ПВК розповів, що українському командуванню вдається виштовхувати з позицій російські війська, зберігаючи життя своїх солдатів і наявну техніку. Тим часом як військове керівництво РФ використовує протилежну тактику.

Дещо пізніше Пригожин знову "вийшов в ефір" і розповів, що написав заяву на Шойгу і Герасимова. Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що командування Міноборони РФ має відповісти за смерть десятків тисяч росіян. Він також стверджував, що Сергій Шойгу влаштував "геноцид за національною ознакою".

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по його найманцях. Пригожин вважає, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу хоче знищити ПВК "Вагнер". Засновник групи найманців вважає, що його бійців "підло обдурили" і хочуть позбавити можливості "захищати свої будинки". А стоїть за цим глава Міноборони РФ і його відомство.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ написали про те, що ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу. ФСБ звинувачує главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у заклику до військового заколоту. У Кремлі заявили, що Володимир Путін обізнаний про ситуацію.