Військовий заколот Пригожина: експерт розповів, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити владу в Москві

За словами британського аналітика Марка Галеотті, Москву оточує велика кількість військ і силовиків, які підпорядковуються різним відомствам. Ба більше, ПВК "Вагнер" дуже залежні від Міноборони РФ.

Найманці ПВК "Вагнер" та їхній командир Євген Пригожин не зможуть захопити владу в Москві. Про це ще 29 квітня говорив британський політолог і військовий експерт Марк Галеотті у своєму подкасті про російські приватні військові компанії.

За його словами, почати штурм Кремля — не так просто, оскільки Москву оточує велика кількість військ і підрозділів, які підпорядковуються різним відомствам.

Експерт заявив, що російську столицю можуть захистити Таманська і Кантемирівська дивізія Міноборони, дивізія імені Дзержинського Росгвардії, численні сили ФСО, ФСБ і МВС. Галеотті сказав, що захист різних відомств — осмислений хід, який має унеможливити військовий переворот.

Тоді аналітик заявив, що ПВК "Вагнер" мав у своєму складі близько 30 тисяч осіб. Нагадаємо, що сьогодні Євген Пригожин сказав, що в його розпорядженні 25 тисяч осіб. Це приблизно можна порівняти з тими силами, які захищають Москву.

Ба більше, як повідомив Галеотті, ПВК "Вагнер" — це не самодостатня структура, яка повністю залежить від Міністерства оборони Росії. Особливо в питаннях постачання і транспорту.

"Якби Пригожин або хтось іще хотів почати переворот, що б вони зробили? Написали б прохання в Міноборони з проханням відвезти їх до Москви, не вказуючи причин? Підуть у Ростов-на-Дону і куплять 20 тисяч квитків на поїзд до Москви? Це не так просто", — сказав експерт.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська, підконтрольні Міністерству оборони Росії, обстріляли ракетами позиції його найманців у тилу. Потім він сказав, що рада командирів найманців ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

Після погроз Євгена Пригожина на адресу військового керівництва РФ соціальні мережі вибухнули новою партією мемів про наростаюче внутрішнє силове протистояння всередині Росії. Попри повітряну тривогу на території всієї країни, українці встигли висміяти оголошений лідерам Кремля заколот.