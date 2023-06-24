Військовий заколот Пригожина: озброєні люди оточили адмінбудівлі в Ростові, — росЗМІ (фото, відео)

Російські ЗМІ пишуть, що якісь "озброєні люди" оточили головні адміністративні будівлі в Ростові. Також сам Євген Пригожин заявив, що його найманці збили 2 російські вертольоти.

Так звані "невідомі людьми у військовій формі", оточили головні адміністративні будівлі силовиків у Ростові-на-Дону. Про це вранці 24 червня повідомив Telegram-канал"161.RU".

Повідомляють, що "озброєні люди" оточили

штаб Південного військового округу ЗС РФ;

відділ поліції на Будьонівському;

Офіс МВС;

Управління ФСБ;

адміністрацію Ростова-на-Дону.

Крім того, як пише Telegram-канал Baza, у Ростові-на-Дону понад годину не працюють вуличні вебкамери. Під час вибору відеотрансляції йдеться, що доступ до неї тимчасово обмежений.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв попросив жителів Ростова-на-Дону утриматися від поїздок у центр міста і за можливості не залишати свої будинки.

У мережі також почали поширювати кадри з найманцями та "озброєними людьми" в місті.

Пригожин заявили, що ПВК "Вагнер" збивають вертольоти ЗС РФ

У ніч на 24 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці збили два вертольоти ЗС РФ, які відкрили по них вогонь. Відповідні аудіоповідомлення він опублікував у Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

Так, перше повідомлення було опубліковано о 03:43.

"Щойно бойовий вертоліт відкрив вогонь по цивільній колоні. Був збитий світанками ПВК "Вагнер", — заявив Пригожин.

Друге повідомлення він опублікував уже о 05:13 ранку.

"На Московській трасі один зі штурмових загонів зазнав обстрілу вертушок. У підрозділі ПВК "Вагнер" усі цілі. Вертушку знищено, горить у лісосмузі", — заявив Пригожин.

За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

Нагадаємо, що у США відреагували на військовий переворот Євгена Пригожина в РФ. У Білому домі вважають заяви глави ПВК "Вагнер" серйозними, проте поки невідомо, чого конкретно очікують в адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що експерт розповів, чи зможе ПВК "Вагнер" захопити владу в Москві. За словами британського аналітика Марка Галеотті, Москву оточує велика кількість військ і силовиків, які підпорядковуються різним відомствам. Ба більше, ПВК "Вагнер" дуже залежні від Міноборони РФ.

Крім того, генерали ЗС РФ просять ПВК "Вагнер" зупинитися. За словами генерал-лейтенанта Алексєєва, "вагнерівці" намагаються зазіхнути на виключне право Володимира Путіна призначати вище військове керівництво, що є державним переворотом.