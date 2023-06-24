Збили 41 ракету і два "шахеди": спікер ВПС розповів про ефективну роботу української ППО

Противник уночі організував потужну атаку, зазначив полковник Юрій Ігнат. Загалом росіяни випустили по Україні понад 50 ракет — з них Х-22, Х-555 та "Калібри".

Уночі 24 червня Збройні сили РФ завдали по території України ракетного удару. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, в атаці було задіяно 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які випустили 40 ракет.

Крім того, окупанти підняли в небо Ту-22М3, які випустили по Україні 9 крилатих ракет Х-22.

"Мала місце атака 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію, як зазвичай вони це роблять. Цього разу випустили 40 ракет — потужна нічна атака. Також задіяли бомбардувальники Ту-22М3 з трьох напрямків", — розповів Ігнат.

Крім того, противник запустив дві ракети морського базування "Калібр" і на додачу до всього запустив два безпілотники Shahed з південного напрямку.

"Результати роботи (української ППО) були досить-таки успішними. Найближчим часом ми опублікуємо результати бойової роботи", — уточнив полковник.

Водночас речник ВПС зазначив, що існують проблеми під час знищення ракет Х-22. За його словами, такий тип ракет поки що не збивали в Україні, оскільки хоч це і крилата ракета, але вона летить по балістичній траєкторії. Тому щоб її збити потрібні такі комплекси, як Patirot і можливо SAMP/T, які надійдуть на озброєння ЗСУ.

Дані Генштабу ЗСУ

Згідно з офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, сили української ППО 24 червня знищили 40 крилатих ракет Х-101 і Х-555, 1 крилату ракету "Калібр" і 2 безпілотники Shahed-136/131.

"До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" ПС ЗСУ. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки нічної атаки ЗС РФ 24 червня. За його словами, наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували, ще 9 осіб отримали допомогу медиків на місці.