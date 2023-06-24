ФСБ не знає, як придушити заколот ПВК "Вагнер" у Росії, — BBC
Найманці захопили ключові об'єкти в Ростові та Воронежі, але у спецслужб немає плану для боротьби з ними, запевняє джерело.
Російські спецслужби не знають, як боротися з ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це пише BBC, посилаючись на джерело, близьке до центрального керівництва Федеральної служби безпеки РФ.
За його словами, найманці ПВК "Вагнер" узяли під контроль усі ключові об'єкти у Воронежі та Ростові-на-Дону. При цьому у керівництва ФСБ поки немає конкретного плану придушення заколоту.
Національний антитерористичний комітет Росії оголосив про початок контртерористичної операції в Московській і Воронезькій областях, а також у Москві. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав на своєму Telegram-каналі, що силовики перекрили рух федеральною трасою М-4 "Дон" із 464-го до 777-го кілометра.
Як з'ясувало BBC, контртерористична операція, або скорочено КТО, — це особливий правовий режим, який силовики можуть запровадити в Росії відповідно до закону "Про протидію тероризму". На території, де оголошують режим КТО, діє низка обмежень:
- у людей перевіряють паспорти, тих, хто без документів, доставляють у поліцію для визначення особи;
- перевіряють також телефонні розмови та онлайн-повідомлення;
- силовики можуть безперешкодно заходити в житлові будинки та приміщення організацій;
- силовики можуть використовувати транспорт організацій або окремих громадян;
- вимкнення зв'язку.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 24 червня ПВК "Вагнер" захопила контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа. З'явилася також інформація, ніби 180 російських військовослужбовців і співробітників силових структур здалися найманцям без бою.
Писали також, що в Ростов увійшли танки та інша бронетехніка ПВК "Вагнер". Бійці оточили штаб Південного військового округу, управління МВС і ФСБ, міську адміністрацію та відділ поліції.