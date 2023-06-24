"Довго маскували слабкість": Зеленський висловився про заколот ПВК "Вагнер" у Росії

Президент України вважає, що російська влада не змогла забезпечити вірність найманців, яких сама ж озброїла.

Повстання ПВК "Вагнер" у Росії демонструє слабкість російської влади. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на своєму Telegram-каналі.

За словами голови держави, ті, хто йде шляхом зла, згодом руйнують самі себе. Так Росія відправила війська знищувати Україну, але не змогла запобігти їхній зраді та заколоту. У підсумку російська влада змушена барикадуватися в Московській області від бійців, яким сама ж видала зброю.

"Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не приховаєш", — висловився Зеленський. — "І все це — одна людина, яка знову і знову лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість".

Президент України вважає, що доки Росія не виведе свої війська та найманців з окупованих територій — вона отримуватиме багато проблем, хаосу та болю. Зараз українцям необхідно захистити Європу від зла, яке несе російська держава.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав дії ПВК "Вагнер" збройним заколотом, а її засновника Євгена Пригожина — зрадником батьківщини. Він закликав нейтралізувати всіх організаторів повстання.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що за найближчі два дні Росія може змінити свій статус через повстання ПВК "Вагнер". Цілком можливо, у країні почнеться справжня повномасштабна війна або ж зміна влади.

Глава ГУР Кирило Буданов вважає конфлікт між ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ реальним. На його думку, розкол стався через те, що Євген Пригожин правдиво говорив про ситуацію на війні в Україні, а керівництво ЗС РФ намагалося прикрасити ситуацію.