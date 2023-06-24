Захопили штаб без жодного пострілу: Пригожин заявив, що у Ростові їх зустріли майже "хлібом-сіллю"

За словами очільника ПВК "Вагнер" їм у Ростові не чинили опір, а місцеві зустрічають їх ледь не з відкритими обіймами.

Російський заколотник, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська спокійно зайшли у Ростов, і ніхто не чинив їм опір. Про це повідомляє пресслужба Пригожина в телеграм.

"Чому нас підтримує країна, бо ми йшли з маршем справедливості. Ми йшли і не вбили жодного строковика, жодної людини. По нам працювала авіація — вертольоти, літаки, ми дійшли до Ростова. Без жодного пострілу ми захопили будівлю штаба. Ми не завадили роботі жодної людини. На вулиці стоять люди, які розгортають прапори ПВК "Вагнер", — розповів Пригожин.

За його словами, в місцевих магазинах продавці навіть відмовляються брати оплату з "вагнерівців", коли ті скуповуються, бо їм "хочеться зробити щось приємне".

"Коли ми прийшли сюди, ми зняли з штабу мінний шлагбаум. Це ми його прибрали", — сказав Пригожин.

Військовий заколот Пригожина

23 червня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ завдали ракетного удару по ПВК "Вагнер". За його словами, такий наказ солдати отримали від Міністерства оборони РФ. Тієї ж ночі рада командирів ПВК вирішила підняти заколот.

Уранці 24 червня президент РФ Путін наказав придушити військовий заколот на території Росії. Він назвав дії ПВК "Вагнер" зрадою країни і народу.

У ніч проти 24 червня Пригожин у супроводі своїх бійців із бронетехнікою і танками увійшли в Ростов-на-Дону і взяли під контроль основні військові установи.