Москва готується до облоги: перекрито дороги, встановлено блокпости, ФСБ прослуховує громадян, — ГУР

Силовики РФ отримали широкі повноваження: перевіряти листування, затримувати громадян, проводити обшуки без погоджень. У ФСБ є дозвіл на силовий доступ у приватні та службові приміщення, використання цивільного транспорту.

Москву готують до облоги, введено режим контртерористичної операції. Після демаршу ватажка найманців Євгена Пригожина і висування техніки ПВК "Вагнер" у бік російської столиці в низці регіонів РФ оголосили режим контртерористичної операції (КТО), про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За такого режиму російські силовики отримали широкі повноваження, зокрема, вони можуть: прослуховувати будь-які розмови, перевіряти листування, затримувати громадян, проводити обшуки без погоджень. Серед іншого, співробітники ФСБ та інших спецслужб отримали дозвіл на силовий доступ у приватні та службові приміщення, використання транспортних засобів громадян і організацій. Силовики можуть відключати всі види зв'язку і "видаляти" фізичних осіб з будь-яких об'єктів.

Москва, по суті, ізольована поліцією і військовими. Посилені патрулі — на кожному перехресті та виїзді. Містом їздить багато автобусів без номерів і розпізнавальних знаків, у яких перебувають озброєні люди.

Рух міжрегіонального пасажирського транспорту зупинено.

Вантажні та поштові перевезення зупинено.

Звозять додатковий автотранспорт, особливо великі закриті фургони.

Рух цивільного і службового транспорту трасою Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросійськ зупинено.

Усі смуги звільнені під військову і вантажну техніку.

На дорогах — озброєні блокпости.

У бік Москви звозять військову техніку, яка раніше перебувала в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, що Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що на цей момент відомо про збройний заколот Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер".

Також повідомлялося, що Кремль намагався домовитися з Євгеном Пригожиним. Адміністрація російського президента пропонувала ватажку найманців ПВК "Вагнер" заявити про злом облікового запису і підробку голосу, яку нібито почали тиражувати деякі Telegram-канали.