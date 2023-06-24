Ще не "Лебедине озеро": під час заколоту Пригожина канали РФ показують фільм про Берлусконі (фото)

За словами британського журналіста Френсіса Скарра, те, як російське телебачення висвітлює події під час можливого військового перевороту, говорить багато про що.

У той час, коли у РФ може розпочатися потенційний військовий переворот, в ефірі російських державних телеканалів демонструють документальний фільм про покійного італійського експрем'єра Сільвіо Берлусконі. Хоча все ж таки росЗМІ не зовсім вже ігнорують події 24 червня. Про це повідомив журналіст BBC Френсіс Скарр.

"Популярний російський телеканал "Россия 24" не те щоб повністю ігнорує події, але та обставина, що зараз в ефірі йде документальний фільм про Сільвіо Берлусконі, свідчить багато про що", — так прокоментував британський журналіст те, як важливі суспільні події висвітлюють у країні, де діє сувора цензура.

Скріншот фільму про Сільвіо Берлусконі

В одній із наступних програм на російському телеканалі кінорежисер Сергій Міхалков розповідав про пошук ворогів усередині країни та русофобію в закордонних країнах.

Нагадаємо, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав розколом, зрадою і шляхом до вселенської катастрофи заколот Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер".

Також повідомлялося, що командир полку ім. Кастуся Калиновського Денис "Кит" закликав білорусів формувати загони самооборони для контролю і захисту своєї землі. Він закликав жителів Білорусі не брати участі в конфлікті всередині РФ.